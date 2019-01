- Kohlekompromiss: "Sicherheit für die Region"

Die Industrie- und Handelskammer Cottbus zeigt sich zufrieden mit dem Kohlekompromiss. Hauptgeschäftsführer Tolle sagte im Inforadio, er freue sich, dass es bei nur einer Gegenstimme eine einvernehmliche Empfehlung für die Lausitz gebe. Das trage zur gesellschaftlichen Befriedung bei und bringe Sicherheit für die Region.

Der Kompromissvorschlag zum Kohleausstieg wird weiter kontrovers diskutiert.

Die Grüne Liga forderte konkrete Pläne für die vom Tagebau betroffenen Regionen in der Lausitz. Die im Bericht der Kohlekommission festgelegten Sofortmaßnahmen beträfen nicht die von der Abbaggerung bedrohten Dörfer, so der Umweltverband. Bei einem Treffen der Bürgerinitiativen in den nächsten Tagen wolle man weitere Schritte und Aktionen planen.