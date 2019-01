- Immer weniger Studierende bekommen BAföG

Immer weniger Studierende in Deutschland erhalten BAföG - eine schlechte Nachricht, sagt Achim Meyer von der Heyde, Präsident des Deutschen Studentenwerks. Studieren werde zum Armutsrisiko.



Fast drei Millionen Studierende gibt es in Deutschland und immer weniger von ihnen erhalten BAföG - alleine in den vergangenen vier Jahren sank die Zahl der Empfänger um 180.000. Das ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen.

Außerdem könnten immer weniger Studierende überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine BAföG-Unterstützung erfüllen, unter anderem, weil sie ihr Studium nicht mehr in der Regelstudienzeit beenden könnten, was auch an der Organisation in den Hochschulen liege.