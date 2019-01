dpa/ Patrick Pleul Bild: dpa/ Patrick Pleul

Mo 28.01.2019 | 06:45 | Interviews

- Wie geht es weiter nach dem Kohleausstieg in der Lausitz?

Am Freitag wurde der Kohleausstieg für das Jahr 2038 beschlossen. Doch was heißt das für Brandenburg? Inforadio spricht darüber mit der Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos), die in der Kommission die Interessen der Lausitz und ihrer Bewohner vertritt.