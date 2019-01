dpa/ Andrew Harnik Bild: dpa/ Andrew Harnik

Fr 25.01.2019 | 09:05 | Interviews

- Noch keine Lösung im US-Haushaltskonflikt

Mehr als einen Monat dauert der Shutdown in den USA schon an: Am Donnerstag scheiterten auch zwei Gesetzesvorschläge, um den Haushaltskonflikt zu beenden - einer kam von den Demokraten, der andere von den Republikanern. Politikwissenschaftler Prof. Christian Lammert vom John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin kann aber trotzdem Bewegung auf beiden Seiten erkennen.