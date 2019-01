- Berlin: Schnittpunkt des illegalen Waffenhandels

Über die Slowakei gelangen legal gekaufte Dekowaffen in die Europäische Union - wo sie wieder schussfähig gemacht werden können. In Berlin geraten auch immer wieder kriminelle Clans in den Fokus des illegalen Waffenhandels. SWR-Reporter Kai Laufen beschäftigt sich intensiver mit illegalen Waffengeschäften und erklärt, wie die Händler vorgehen.

Normale, schussbereite Waffen können durch ein paar Handgriffe unbrauchbar gemacht werden, indem ein Stück Metall in den Lauf eingeschweißt wird. Damit gilt sie als so genannte Theaterwaffe oder Dekorationsstück für Liebhaber und Sammler. Allerdings: Mit ein paar Handgriffen können diese Waffen auch wieder schussfähig werden, so Laufen.



In der Slowakei sind die so genannten Dekowaffen legal und gegen Vorlage eines Personalausweises zu kaufen. "Die Daten werden erfasst, aber die Mengen sind noch nicht kontrollierbar", so der SWR-Reporter. Bis 2011 konnten die Dekowaffen auch über das Internet bezogen werden, was die slowakische Regierung schließlich unterband.



Waffen stammen meist aus dem östlichen Europa

Doch die Dekowaffen werden weiterhin innereuropäisch gehandelt – ganz legal. "Illegal ist es, was [in Deutschland] gemacht wird, nämlich diese Dekowaffe zu einer funktionstüchtigen Waffe umzubauen", sagt Laufen. So gelangen zahlreiche Pistolen, Gewehre und auch Maschinengewehre in Umlauf, die nach der entsprechenden Präparation auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Auch der Handel im Darknet spielt nach polizeilichen Einschätzungen eine Rolle.



Die Bedeutung Berlins im Geflecht des illegalen Waffenhandels sieht der Journalist als geostrategisch: "Die ehemals sozialistischen Länder sind eine Quelle für Waffen, das betrifft nicht nur die Slowakei, das betrifft vor allem die früheren jugoslawischen Staaten." Dort seien besonders zu Zeiten von Unruhen und Bürgerkriegen Waffen in die Hände vieler Einzelner gelangt. Berlin sei aufgrund seiner Lage deswegen ein Schnittpunkt für den Handel.