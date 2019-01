imago/Pressedienst Nord Bild: imago/Pressedienst Nord

Do 24.01.2019 | 09:05 | Interviews

- Terzer: "Können Zahl der Studienplätze nur langsam steigern"

Berlins Schulen haben ein Problem: Es fehlen massenhaft Lehrer. Ein Lösungsversuch ist, Quereinsteiger einzustellen - ein anderer, deutlich mehr neue Lehrer auszubilden als jetzt. Doch Letzteres geht nicht so schnell, erklärt Eva Terzer im Inforadio. Sie ist Geschäftsführerin der Dahlem School of Education, dem Institut, das sich an der Freien Universität um die Ausbildung von Lehrern kümmert.