dpa Bild: dpa

Mi 23.01.2019 | 15:05 | Interviews

- Streit über Stickoxide: Grenzwerte wissenschaftlich unbegründet?

Sind Stickoxide in der Luft gar nicht so gefährlich für die Gesundheit? Dieter Köhler, ehemals Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, vertritt schon länger die Meinung, dass die strengen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide in der Luft wissenschaftlich nicht begründet seien. Mehr als 100 Kollegen haben nun einen Aufruf von ihm unterschrieben mit der Forderung, die Grenzwerte erst einmal nicht anzuwenden. Professor Klaus Rabe ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Er rät zu einer differenzierteren Betrachtung.