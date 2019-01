- Wichmann widerspricht Autorin Zeh

Gewaltsame Kindererziehung, Fremdenfeindlichkeit, Fortschrittsmangel: Schriftstellerin und Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg, Juli Zeh, zeichnet in einem Interview ein Bild ländlicher Rückständigkeit in Brandenburg. Doch sind das überhaupt die Probleme der Region? Darüber sprach der Brandenburger CDU-Politiker Henryk Wichmann im Inforadio-Gespräch.

Robuster seien die Landbewohner und konservativer sowieso - das belegen soziologische Studien und Wahlergebnisse. Doch Wichmann wehrt sich gegen das Bild des plumpen Dörflers, der auf alles Neue und Fremde mit Abwehr reagiere. Vielmehr vernachlässige die Politik seit Jahren den ländlichen Raum, so der CDU-Politiker: "Die Menschen im ländlichen Raum fühlen sich abgehangen." Geschlossenen Schulen und Arztpraxen, ausgedünnte Buslinien, kein Breitband-Internet, Funklöcher - das sei die Realität in vielen Orten.



Hinzu kommen neue Konflikte mit Migration, neuen Medien und Digitalisierung. Hier seien Politik, Parteien und Verwaltung gefragt, diese Herausforderungen gewalt- und konfliktfrei zu gestalten.

"Da liegt Frau Zeh etwas daneben, wenn sie glaubt, das Hauptproblem ist, dass die Menschen auf dem Lande ihre Kinder nicht ordentlich erziehen würden“, sagt Wichmann in Richtung der Schriftstellerin und ehrenamtlichen Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg. Er rät ihr trotz ihrer prominenten Stellung zur Zurückhaltung mit derartigen Einschätzungen.