- BVG soll sich rechtfertigen

SPD und Grüne im Berliner Abgeordnetenhaus wollen am Nachmittag BVG-Chefin Nikutta zur Situation bei den Verkehrsbetrieben befragen. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Schopf, sagte im Inforadio, man erwarte konkrete Maßnahmen, wie die Probleme gelöst werden sollen. Dabei geht es um volle U-Bahn-Züge, Verspätungen und Fahrermangel.

Zu den Fraktionssitzungen werden auch Vertreter des BVG-Personalrats erwartet. In der kommenden Woche soll Nikutta dann der Linken Rede und Antwort stehen.

Dass in den kommenden Jahren 1.500 neue U-Bahn-Züge geliefert werden, helfe in der aktuellen Situation nicht weiter, so Schopf. Die Frage sei auch, was die Politik tun könne, damit es schneller vorangeht.

SPD-Fraktionschef Saleh hatte am Wochenende Nikutta und Verkehrssenatorin Günther für die Probleme verantwortlich gemacht. Die Grünen widersprachen - sie führen die Mängel auf die langjährige Verkehrspolitik der SPD zurück.