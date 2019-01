- Liebich: "Europa über die Rüstung zu einigen, wird nicht klappen"

Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag vor 56 Jahren beendete die jahrhundertelangen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich. Am Dienstag wird der Vertrag von Angela Merkel und Emmanuel Macron erneuert – ein Signal des Aufbruchs in Europa? Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher der Linkspartei, zeigt sich im Inforadio skeptisch.

Eigentlich sei der erste Freundschaftsvertrag aus dem Jahr 1963 eine echte Chance gewesen, so Liebich. Doch in seiner Neufassung sieht er Probleme. So sei der "unschuldig wirkende" Begriff einer deutsch-französischen Außenpolitik aus seiner Sicht eine Aufrüstung beider Länder. Die NATO solle gestärkt, Richtlinien für den Rüstungsexport aufgeweicht werden, so der Linkenpolitiker: "Das habe mit einem Friedensprojekt nichts zu tun."



Ihm fehlten Themen wie ein europaweiter Mindestlohn und Renten sowie eine gemeisame Anstrengung gegen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa.

Die Rückversicherung enger Bande zwischen den beiden Ländern ließe sich auch als Angstreaktion lesen – "vor Trump, vor Putin, vor den Flüchtlingen." Ihm fehlte die Perspektive: "Wir müssen ein Europa sein, das Hoffnung macht."