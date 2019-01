dpa Bild: dpa

- AfD hat Angst vor Frankreichs Schulden

Deutschland und Frankreich unterzeichnen heute einen neuen Freundschaftsvertrag. Dazu treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron am Vormittag in Aachen. In Deutschland kritisiert die AfD die Vereinbarung. Ihr außenpolitischer Sprecher Hampel sagte im Inforadio, man müsse Angst haben, dass Deutschland bald Frankreichs Schulden bezahlen müsse.