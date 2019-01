imago/IPON Bild: imago/IPON

- Merkel und Macron schließen Kooperationsvertrag

Deutschland und Frankreich schließen am Vormittag einen neuen Kooperationsvertrag. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron unterzeichnen den Pakt in Aachen. Beide Länder wollen unter anderem in der Wirtschafts- und Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten. Im Inforadio lobte der luxemburgische Außenminister Asselborn, das Abkommen habe eine große Symbolkraft für Europa. Deutschland müsse aber aufgrund seiner Stärke noch mehr tun.