imago/ ZUMA Press Bild: imago/ ZUMA Press

Di 22.01.2019 | 09:25 | Interviews

- "Die weniger fetten Jahre liegen vor uns"

Zum diesjährigen Weltwirtschaftsforum werden mehr als 3.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im schweizerischen Davos erwartet. Überschattet wird das Forum von den Brexit-Verhandlungen, den Handelssanktionen sowie dem Haushaltsstreit in den USA. Rolf Langhammer, Handelsexperte beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel meint, die globale Zivilgesellschaft müsse sich mehr zeigen um in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine soziale Spaltung zu verhindern.