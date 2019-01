dpa/ House of Commons Bild: dpa/ House of Commons

Mo 21.01.2019 | 17:25 | Interviews

- May stellt neue Pläne für Brexit vor

Am Nachmittag stellte Premierministerin Theresa May ihre Alternativen für ein Brexit-Abkommen vor. Ein Kernthema ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland, mit dem May auf Zustimmung der nordirischen DUP erhofft. Ebenso will May noch einmal mit der EU verhandeln. Welche Pläne sie vorgelegt hat, berichtet Inforadio-Korrespondentin Anne Daemmer aus London.