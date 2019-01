dpa/Franziska Koark Bild: dpa/Franziska Koark

Mo 21.01.2019 | 07:05 | Interviews

- Geisel will Böllerverbot

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will am Montag Pläne für ein Böllerverbot vorstellen. Zusätzlich zur Straße des 17. Juni soll das Böllern auch in Schöneberg (rund um die Pallasstraße) und im Bereich des Neuköllner Hermannplatzes verboten werden. Wir fragen den Senator nach den Gründen - und wie er die Zonen absichern will.