- Brexit: Altmaier ist optimistisch

Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist optimistisch, dass ein sogenannter harter Brexit verhindert werden kann. Deutschland bereite sich aber auf alle Szenarien vor, sagte der CDU-Politiker im Inforadio.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Montag im rbb-Inforadio, es komme darauf an, welche Vorschläge Premierministerin May heute dem Parlament mache und ob das Parlament die Kraft habe, sich in dieser entscheidenden Phase parteiübergreifend zusammenzuraufen, um einen harten Brexit zu verhindern.

"Wir beobachten diese Entwicklung auf der einen Seite mit viel Sympathie für Großbritannien, auf der anderen Seite aber auch in dem Bewusstsein, dass sehr viel auf dem Spiel steht - für die Menschen in Großbritannien, aber auch in Deutschland und Europa. (…) Ich persönlich bin optimistisch, dass wir einen harten Brexit verhindern können. Aber trotzdem ist die Bundesregierung natürlich auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet.“

Dass es im Fall eines harten Brexits zu einer Rezession in Deutschland kommt, glaube er nicht, sagte Altmaier, vorausgesetzt man handele klug: "Selbstverständlich müssen wir über die steuerliche Seite Anreize geben, denn die Steuern für Unternehmen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, in anderen europäischen Ländern sind sie dagegen gesunken."