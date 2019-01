Bild: Peter Morrison/AP/dpa

Fr 18.01.2019 | 09:05 | Interviews

- Wie schaut Irland auf das Brexit-Gezerre in London?

Die Grenze zwischen Irland und Nordirland ist einer der großen Streitpunkte rund um den Brexit. Sie hat mindestens 208 Übergänge - an Autobahnen, Dorfstraßen, Feldwegen. Oft sind sie nahezu unsichtbar. Nach dem Brexit wäre dies dann aber eine Außengrenze der EU. Wie blickt man in der Republik Irland auf die derzeitige Lage in London? Wir fragen den Schweizer Journalisten und Historiker Martin Alioth, der seit vielen Jahren in Dublin lebt.