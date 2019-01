- "Kompromisse halten unsere Gesellschaft zusammen"

Politik ist auch die Kunst des Kompromisses, also des Interessenausgleichs, nicht des Durchboxens von Maximalforderungen. Was jedoch passiert, wenn jede Kompromissfähigkeit verloren geht, sieht man derzeit in den USA und in Großbritannien. Der Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun von der Uni Trier erklärt, warum Kompromisse in der Politik so unverzichtbar sind.

In zwei großen Demokratien scheint jeder Wille zum politischen Kompromiss abhandengekommen zu sein: In den USA ist die Regierung gelähmt wegen des "Shutdowns". In Großbritannien haben sich die Parteien in der Frage des Brexits in eine Sackgasse manövriert. Professor Uwe Jun ist Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Er sieht gerade in diesen beiden Ländern die Gefahr einer solchen Lagerbildung besonders groß: "Beide haben noch zwei große Parteien, die gegeneinander konkurrieren. Und wenn dann stark polarisiert wird, haben wir solche Blockadesituationen wie in diesen beiden Demokratien."

In Deutschland ist eine solche Situation momentan nicht vorstellbar, so Jun: "Wir gelten als sogenannte Konsensus-Demokratie, das heißt: Bei uns sind die Parteien noch in der Lage, zu integrieren, also Gruppen mitzunehmen dann zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, sowohl innerhalb der Partei als auch zwischen den beiden Großparteien." Doch diese Integrationsleistung werde auch in Deutschland immer schwieriger.

"Wir müssen ja irgendwie zusammenleben"

Dabei sei der Kompromiss ganz essentiell für Demokratien, sagt Professor Jun: "Wir haben sehr viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen und die müssen ja irgendwie zusammenleben, sie müssen durch was zusammengehalten werden. Und das kann der Kompromiss, indem die Interessen abgeglichen werden." Ohne die Fähigkeit, gemeinsame Lösungen zu kommen, wäre man nicht mehr in der Lage, zu politischen Entscheidungen zu kommen.

Die Folgen für eine Gesellschaft ohne Kompromissbereitschaft wären fatal: Entscheidungen würden nur noch von Mehrheiten getroffen: "Dann kommt es zu vielen, die sich nicht mehr berücksichtigt fühlen, die sich von der Politik abwenden und die meinen, dass das nichts mehr mit ihrem Alltag, ihrem Leben zu tun hat."