Bereits im Dezember kritisierte der Bundesrechnungshof die Regierung für ihre mangelnde Kontrolle gegenüber der Deutschen Bahn. Jetzt bestätigt ein Sondergutachten die Kritik. Kirsten Lühmann, Bahn-Aufsichtsrätin und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hält die Vorwürfe in Teilen für ungerechtfertigt.



Hohe Schulden, zu wenig Güterverkehr auf der Schiene und jeder vierte Fernzug ist verspätet. Dies sind nur drei Probleme bei der Deutschen Bahn, die ein Sondergutachten im Auftrag des Bundesrechnungshofes aufdeckt. Die Vorwürfe richten sich direkt an den Bahn-Eigner Bund, der tatenlos zugesehen haben soll, wie die Ziele der Bahnreform nicht erreicht würden.



Dem widerspricht die Bahn-Aufsichtsrätin und SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann im Inforadio. So nehme man derzeit viel Geld in die Hand, um das Schienennetz zu verbessern. "Wir wollen bezahlbare und verlässliche Mobilität." Lühmann räumt jedoch auch Versäumnisse ein - so haben Maßnahmen früher nicht immer so gegriffen, wie Bahn und Politik sich das vorgstellt hätten. Als Beispiel nannte sie den Personalabbau der vergangenen Jahre. Jetzt hingegen wolle die Bahn mit zahlreichen Neueinstellungen die Pünktlichkeit der Züge verbessern.



Kritik an falschen Prioritäten



Im Weiteren kritisierte der Rechnungshof die Auslandsbeteiligungen der Bahn, die fast 50 Prozent betragen. Lühmann verteidigte das Vorgehen, da die Gewinne hieraus auch im Inland die Qualität verbessern würden. Hingegen räumte sie ein, dass mehr Güter von der Straße auf die Schiene gelangen sollten. Der Wert von nur 18 Prozent Auslastung sei zu niedrig.