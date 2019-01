- Krichbaum: Bürger und Wirtschaft verdienen Klarheit

Die britische Premierministerin Theresa May muss tubulente Tage durchstehen: Am Dienstag ist sie mit ihrem Brexit-Vertrag im Unterhaus gescheitert, am Mittwoch hat sie dann ein Misstrauensvotum überstanden, angestrebt von der Opposition. Anthony Glees, Politologe und Professor an der University of Buckingham, sieht Mays politische Rolle als beendet an. Niemand glaube, dass May einen Plan B für den Brexit vorlegen könne.