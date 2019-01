imago/Markus Heine Bild: imago/Markus Heine

Mi 16.01.2019 | 15:05 | Interviews

- Hat Michael Müller seine Neutralitätspflicht verletzt?

"Ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit, gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze", twitterte Michael Müller im Sommer 2018 anlässlich mehrerer Demonstrationen gegen die AfD. Die Partei hat den Regierenden Bürgermeister deswegen verklagt, am Mittwoch wird am Berliner Verfassungsgerichtshof darüber verhandelt. Der Staatsrechtler Christian Pestalozza glaubt angesichts der "so allgemein gehaltenen Worte" allerdings nicht, dass die AfD mit ihrer Klage erfolgreich sein wird.