No Deal! Wie geht es weiter in Großbritannien?

Das britische Unterhaus hat den Brexit-Deal abgelehnt, den die britische Premierministerin Theresa May dem Parlament vorgelegt hat. Das war erwartet worden – trotzdem ist die Verwirrung am Mittwochmorgen sehr groß. Wird May das Mittstrauensvotum überstehen? Fragen an Jens-Peter Marquardt, Inforadio-Korrespondent in London.