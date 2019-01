imago/Susanne Hübner Bild: imago/Susanne Hübner

Mi 16.01.2019 | 07:45 | Interviews

- "Politischer Patt": McAllister frustriert wegen Brexit-Votum

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister sieht die Abgeordneten des britischen Unterhauses nun in Zugzwang. Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrages seien die Briten in einer Pattsituation, sagte McAllister im Inforadio. Den Ausweg könnten nur sie selbst finden. Die Europäische Union habe von Anfang an sehr kompromissbereit verhandelt.