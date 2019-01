dpa Bild: dpa

Di 15.01.2019 | 07:25 | Interviews

- Schütte: "May wird die Abstimmung wohl krachend verlieren"

Das britische Unterhaus soll über den von May mit der EU verhandelten Vertrag abstimmen. Beobachter halten eine Ablehnung für wahrscheinlich. Leonard Schütte, Politikwissenschaftler am Centre for European Reform, sagt, es hänge viel davon ab, wie hoch Mays Niederlage ausfallen wird.