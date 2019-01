- Was Schüler heute über Luxemburg und Liebknecht lernen

Am 15. Januar 1919, mitten in der deutschen Revolution, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Freikorpsoffizieren verhaftet und ermordet. In einer neuen Biographie zeichnet Historiker Ernst Piper detailgenau das bewegte Leben, die politischen Auseinandersetzungen und die theoretische Arbeit Luxemburgs nach. Harald Asel spricht mit dem Autor über die Theoretikerin und Politikerin.