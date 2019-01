dpa Bild: dpa

Mo 14.01.2019 | 07:25 | Interviews

- Schroeder: "AfD will keine EU, sondern Wirtschaftsunion"

Die AfD hat sich am Wochenende bei einem Parteitag in Riesa dafür ausgesprochen, das Europaparlament abzuschaffen. Die Forderung nach einem "Dexit", also Deutschlands Austritt aus der EU, wurde dagegen abgeschwächt. Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder sagt, die AfD-Politiker hätten sich in Riesa recht intelligent als Europäer verkauft, wollten die EU aber eigentlich abschaffen.