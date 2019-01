dpa Bild: dpa

Sa 12.01.2019 | 08:24 | Interviews

- Bayern unter - Schnee ohne Ende

Die anhaltenden Schneefälle in Süddeutschland und der Alpenregion sorgen weiter für massive Probleme. Bisher starben in den Alpen neun Menschen wegen der Witterungsverhältnisse, in fünf bayerischen Landkreisen gilt mittlerweile der Katastrophenfall. Martin Breitkopf vom Bayerischen Rundfunk sagt, man erwarte nun auch Regen - und dann würden die Schneemassen auf den Dächern noch schwerer.