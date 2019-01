imago/United Archives International Bild: imago/United Archives International

- Die Linke: Was blieb von Liebknecht und Luxemburg?

Am Dienstag jährt sich der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zum hundertsten Mal. Am Sonntag wird der beiden traditionell gedacht. Luxemburg und Liebknecht waren die Gründer der KPD, Nachfolgerin ist Die Linke. Linken-Politikerin Dagmar Enkelmann ist Vorsitzende der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie sagte im Inforadio, die Geschehnisse von damals würden bis heute nachwirken.