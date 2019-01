- Högl: "SPD muss sich um Mitte der Gesellschaft kümmern"

Auf der Klausur ihrer Bundestagsfraktion steckt die SPD die Themen für die kommenden Monate ab. Wie will die Partei wieder aus dem Umfragetief kommen? Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högl sagte im Inforadio, im Fokus müssten die Menschen stehen, "die zur Arbeit gehen, eine Familie haben, sich in unserer Gesellschaft engagieren".

Es gehe vor allem darum, Kinder und ihre Familien in Deutschland zu stärken, so Högl: "Denn sie stehen im Zentrum unserer Gesellschaft und sind besonders unterstützungswürdig." Die SPD habe deswegen bereits das "Gute-Kita-Gesetz" sowie das "Starke-Familien-Gesetz" auf den Weg gebracht und wolle sich auch künftig in dieser Richtung engagieren. "Für uns ist es ein absolut inakzeptabler Zustand, dass Kinder in Deutschland - einem der reichsten Länder der Welt - in Armut aufwachsen", betonte die Vize-Fraktionschefin.

Die bevorstehende Europawahl im Mai sei für die SPD ganz besonders wichtig, sagte Högl: "Wir beschäftigen uns in unserer Klausur intensiv damit, mit welchen programmatischen Aussagen wir in den Europawahlkampf gehen. Und wir sind personell auch sehr gut aufgestellt - mit unserer Spitzenkandidatin Katarina Barley."