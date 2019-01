imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 10.01.2019 | 06:45 | Interviews

- Hoffnung auf ein Handball-Wintermärchen

An diesem Donnerstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland - auch Berlin ist Austragungsort. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in der Arena am Ostbahnhof los - gegen ein Gemeinschaftsteam aus den beiden Koreas. Bob Hanning ist Vize-Präsident des Deutschen Handball-Bundes und Manager der Füchse - er beschreibt im Inforadio, wie wichtig der Heimvorteil bei so einem Turnier ist.



Der Spielplan der WM: