- Mutmaßliche Berliner Münzdiebe stehen vor Gericht

Was für ein Fall: Diebe schleppen eine 100-kg-Goldmünze aus dem Bode Museum in Berlin und flüchten zunächst unerkannt. Das sorgte auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. Am Donnerstag - knapp zwei Jahre später - beginnt der Prozess vor dem Langericht Berlin. Angeklagt sind vier Anfang 20-Jährige. Die Goldmünze heißt "Big Maple Leaf". Was ist das für eine Münze? Norbert Hansen aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.