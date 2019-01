ZB Bild: ZB

Di 08.01.2019 | 09:05 | Interviews

- Streit um Straßenbaubeiträge in Brandenburg

Schon eine ganze Weile wird in Brandenburg über die Straßenbaubeiträge gestritten. Am Dienstag werden 80.000 Unterschriften dem Landtag in Potsdam übergeben, um die Beiträge abzuschaffen. Sollte das tatsächlich passieren, sieht Jens Graf die Finanzierung des Straßenausbaus in Gefahr, wie der Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes im Inforadio deutlich machte.