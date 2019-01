imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

- Billen: "Soziale Netzwerke müssen zu sichereren Orten werden"

Am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck angekündigt, seine Aktivitäten auf Facebook und Twitter einzustellen - als Konsequenz aus dem Datenskandal. Justizministerin Katarina Barley (SPD) will die Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen, ihr Staatssekretär Gerd Billen (Grüne) sieht aber auch Verbesserungsbedarf bei den staatlichen Stellen. Er sagte im Inforadio: "Wir müssen uns ganz selbstkritisch unsere bisherigen Strukturen angucken."

So machen Sie den Habeck - Accounts bei Facebook und Twitter löschen

Was sollten sich Nutzer vorher überlegen?

Wer sein Konto in einem sozialen Netzwerk löscht, verliert den Zugang zu Kontakten, Fotos und Nachrichten. Für viele Nutzer handelt es sich dabei um eine Art digitales Tagebuch. Deshalb sollten sie sich vor dem Ausstieg überlegen, welche Daten sie behalten wollen. Sowohl Facebook als auch Twitter bieten in ihren Einstellungen die Möglichkeit, die eigenen Daten wie Fotos und Texte herunterzuladen. Zudem nutzen viele das Facebook-Konto, um sich bei anderen Diensten wie Spotify oder Pinterest anzumelden. Auch das funktioniert nach dem Löschen nicht mehr.

Wie funktioniert das Löschen bei Facebook?

Wer Facebook endgültig verlassen möchte, klickt in den Einstellungen auf "Deine Facebook-Informationen". Anschließend muss der Nutzer auf "Dein Konto und deine Informationen löschen" und dann auf "Mein Konto löschen" klicken. Passwort eingeben, "Weiter" und anschließend auf "Konto löschen" klicken. Danach wartet Facebook aber noch 30 Tage, bis es das Konto endgültig löscht. Loggt sich der Nutzer binnen dieser Frist nochmal in seinen Account ein, wird der Löschvorgang abgebrochen. Bis alle Beiträge von der Plattform gelöscht werden, kann es insgesamt 90 Tage dauern. Währenddessen können andere Personen aber nicht mehr auf die Beiträge zugreifen, verspricht das Netzwerk. Wer nur eine Pause einlegen möchte, kann sein Konto vorübergehend deaktivieren. Dann wird das Profil anderen zwar nicht mehr angezeigt, der Nachrichtendienst Messenger sowie die Login-Funktion bei anderen Diensten funktionieren aber weiterhin.

Wie funktioniert der Abgang von Twitter?

Zum Löschen des Twitter-Accounts müssen sich Nutzer per Browser einloggen, dann in den Einstellungen auf "Einstellungen und Datenschutz" gehen und dort ganz unten auf "Deinen Account deaktivieren" klicken. Anschließend auf "Deaktivieren" klicken, Passwort eingeben und nochmal "Deaktivieren" klicken. Auch Twitter räumt den Nutzern eine 30-Tage-Frist ein, in der sie es sich nochmal anders überlegen können, bevor die Daten endgültig gelöscht werden.

Ist der Account wirklich aus dem Netz verschwunden?