Di 08.01.2019 | 07:25 | Interviews

- US-Truppenabzug aus Syrien: Beratungen mit Türkei

An diesem Dienstag will US-Sicherheitsberater Bolton mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über den Truppenabzug in Syrien sprechen. Guido Steinberg ist Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik und sagt, Bolton wird versuchen, die Rückzugsankündigung von Präsident Trump zu relativieren, aber: "Der große Schaden ist schon passiert."