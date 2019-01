dpa Bild: dpa

Mo 07.01.2019 | 15:45

- 20 Euro Stundenlohn: Wer kann was in Deutschland fordern?

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wurde ám Montag gestreikt, die Beschäftigten der Flugsicherheit fordern höhere Löhne. Verdi will einen Stundenlohn von 20 Euro durchsetzen - und kündigt weitere Streiks an, wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt. Für die Luftfahrt kein übertriebener Lohne, sagtKarl Brenke. Er ist Fachmann für das Thema Löhne und Gehhälter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.