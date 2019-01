dpa Bild: dpa

Mo 07.01.2019 | 12:05 | Interviews

Hackerangriff - Kritik an Seehofer und dem BSI

Beim Datenklau von rund 1.000 Politikern und Prominenten muss sich die Bundesregierung fragen lassen, warum es so lange gedauert hat, bis die Betroffenen informiert wurden. Am Montag lässt Innenminister Seehofer die Chefs des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ins Ministerium kommen. Wir sprechen darüber mit Hauptstadt-Korrespondent Christopher Jähnert.