Mo 07.01.2019 | 07:45 | Interviews

- Warnstreik: Rund 60 Flüge ausgefallen

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld hat am Montagmorgen das Sicherheitspersonal gestreikt. Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden insgesamt knapp 60 Flüge gestrichen, in Schönefeld wurden außerdem etwa 25 Flüge verschoben. Inforadio-Wirtschaftsreporter Johannes Frewel erklärt, warum die Gewerkschaft Verdi zu dem Streik aufgerufen hatte.