AP Bild: AP

Mo 07.01.2019 | 07:05 | Interviews

- USA und China reden über Handelsstreit

Eine US-Delegation reist an diesem Montag nach Peking und will versuchen, den Handelsstreit zwischen beiden Ländern beizulegen. In die Verhandlungen sind sowohl US-Präsident Trump als auch Chinas Staatschef Xi Jinping involviert. Die Chancen auf eine Einigung stehen gar nicht so schlecht, meint Henning Vöpel vom Hamburgischen Welt-Wirtschaftsinstitut (HWWI) im Inforadio.