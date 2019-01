- Jarzombek (CDU) glaubt an Ermittlungserfolg

Der Schock sitzt tief im politischen Berlin – aber nicht nur dort. Seit Freitag ist bekannt, dass bei einem großen Daten-Leak Daten von mehreren hundert Politikern, aber auch von Künstlern, Journalisten und Promis veröffentlicht worden. Auch der CDU-Digitalexperte Thomas Jarzombek ist Opfer des Angriffs, seine Handynummer wurde veröffentlicht. Im Inforadio fordert er jetzt eine lückenlose Aufklärung - und geht davon aus, dass die Verursacher gefunden werden können.

Das Datenleck sei ein großes Problem und dazu geeignet, Politiker zu komprementieren, so Jarzombek. Wichtig sei ihm aber festzuhalten, dass die Daten nicht aus der Infrastruktur des Bundestags entwendet wurden, sondern aus privaten Mail-Accounts und Profilen bei Facebook und Twitter. Gleichwohl müssten die Computer der Bundestagsabgeordneten überprüft werden, fordert er.



Unverzichtbar sei nun eine lückenlose Aufklärung. Dass viele der Opfer erst am Freitag von dem Datenklau erfahren haben, sollte "so eigentlich nicht ablaufen", so Jarzombek: "Wir müssen wissen, wer wann mit wem geredet hat."



Dass FDP und Grüne inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hätten, sei in jedem Fall die richtige Reaktion. Man müsse die Verursacher des Datenklaus ausfindig machen und entsprechend bestrafen. Er sei zuversichtlich, dass die Landeskriminalämter die Verursacher des Datenklaus finden werden, so der CDU-Politiker: "In der Vergangenheit waren Landeskriminalämter immer relativ erfolgreich damit, solche Täter aufzuspüren. Denn es erscheint so, als wäre im Internet alles anonym, aber ganz so ist es eben nicht, da ist die Trefferquote meistens nicht so schlecht."



HINTERGRUND: Was wissen wir und was wissen wir nicht?



Es sind sensible, teils sehr persönliche Daten, die massenhaft im Internet aufgetaucht sind. Daten und Dokumente, die Politiker, Prominente und Parteien betreffen. Es herrscht große Unsicherheit, und viele Fragen sind unbeantwortet.

WAS WIR WISSEN

- Hunderte sind betroffen - vor allem aus Bundes- und Landespolitik, Fernsehen und Showbusiness. Zu den meisten Parteien gibt es jeweils Listen mit Namen und zugehörigen Daten. Auch einzelne Informationen zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind dabei.

- Veröffentlicht wurden unterschiedliche Dateien und Informationen - berufliche, aber auch private: Darunter sind Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen, Kopien von Personalausweisen und Mietverträgen, Privatadressen, außerdem ganze Chatverläufe, Rechnungen, Geburtsurkunden und Briefe. Sogar private Chats und Sprachnachrichten von Ehepartnern und Kindern sowie Skype-Namen von Kindern der Betroffenen wurden veröffentlicht. Nicht alle Daten sind streng vertraulich. Es sind auch Informationen wie Handynummern dabei, die jeder öffentlich im Internet finden kann.

- Die umfassendste Liste ist die der CDU/CSU mit 410 Namen, auf der SPD-Liste sind Daten von 230 Politikern veröffentlicht, außerdem sind 106 Grünen-Politiker betroffen, dazu 91 Linken-Politiker und 28 FDP-Politiker. Besonders viele persönliche Informationen wurden zu Grünen-Chef Robert Habeck veröffentlicht, große Datenmengen gibt es auch zum Grünen-Netzexperten Konstantin von Notz.