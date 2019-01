- Großflächiger Hackerangriff auf Politiker und Prominente

Noch ist nicht abzuschätzen, welchen Schaden die Hacker angerichtet haben, die persönliche Daten und Dokumente von hunderten deutschen Politikern, Prominenten und Journalisten im Internet veröffentlicht haben. Die Inforadio-Recherche löste am Donnerstagabend einige Fassungslosigkeit aus. Private Telephonnummern, Briefe, Rechnungen, abgelichtete Personalausweise - all das wurde von einem anonymen Twitteraccount verbreitet. Der ARD-Experte für Innere Sicherheit, Michael Götschenberg, hält den politischen Schaden für eher gering - den privaten Schaden zumindest einiger Betroffener dagegen für immens.

Nach den Worten Götschenbergs müsse unterschieden werden zwischen Daten, die einen politischen Wert haben: "Da muss man sagen, dass all das was da an politischer Kommunikation und partei-internen Dokumenten geleakt worden ist, durch die Bank nicht brisant ist."

Ganz anders verhalte sich die Sache im privaten Bereich. Hier seien einige wenige Politiker mit sehr persönlichen und privaten Fotos oder Chats innerhalb der Familie "massiv betroffen", so Götschenberg. In einigen Fällen seien persönliche Kreditkartendaten im Internet veröffentlicht worden.