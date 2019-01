- IT-Expertin: Hacker-Spuren führen ins rechte Lager

Auf Twitter sind massenweise persönliche Daten von Politikern und Prominenten veröffentlicht worden: Handynummer, Personalausweiskopien, Chats, Briefe, Rechnungen, Urlaubsfotos. Viele der Betroffenen eint, dass sie sich gegen rechts engagieren. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Twitter-Account aus der rechten Ecke stammt", betont Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, im Inforadio.

Darauf lasse auch der Wortgebrauch in vielen Kommentaren schließen: "Zum Beispiel finden wir hier 'links-grün-versifft' oder auch andere Begriffe, die im Rahmen der Flüchtlingsdiskussion gefallen sind. Hinzu kommt, dass besonders Prominente betroffen sind, die sich alle klar gegen rechts positioniert haben, unter den Opfern sind keine Politiker der AfD", so Kurz.



Zudem glaube sie nicht, dass weit verbreitete Cyber-Spionage-Programmen zum Einsatz gekommen seien: "Wir haben es eher mit Leuten zu tun, die da ein bisschen Zeit und Aufwand reingesteckt haben", so die IT-Expertin vom Chaos-Computer Club.