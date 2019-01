- Von Notz: "Das ist ein ernster Angriff auf unseren Rechtsstaat"

Unbekannte haben persönliche Daten und Dokumente von hunderten Künstlern, Journalisten und Politikern ins Netz gestellt. Die Daten sollen aus sozialen Medien und privaten Clouds stammen. Auch der Grünen-Politiker Konstantin von Notz ist betroffen. Er sagte im Inforadio, die Daten seien zwar ein wildes Sammelsurium, aber zusammengenommen durchaus ein ernster Angriff auf den Rechtsstaat.



Natürlich müsse jeder Einzelne besser auf die Sicherheit seiner Daten achten - aber auch die Bundesregierung sei in der Pflicht, für mehr IT-Sicherheit zu sorgen. Sie habe sich in den letzten Jahren viel zu wenig um dieses Thema gekümmert, prangert er im Gespräch mit Irina Grabowski an.