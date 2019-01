ZB Bild: ZB

- Maik Schneider auf freiem Fuß

Knapp drei Jahre lang saß der NPD-Politiker Maik Schneider in Untersuchungshaft, weil er in Nauen eine Turnhalle angezündet haben soll. Doch gestern wurde Schneider aus der Haft entlassen - wegen vermeidbarer Verzögerungen durch die Justiz in dem Verfahren gegen ihn. Justizminister Stefan Ludwig (Linke) bedauerte die Freilassung. Im Inforadio sprach er von einem "besonders ärgerlichen Einzelfall".



Schneider ist wegen eines Brandanschlags in Nauen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gebäude sollte als Flüchtlingsunterkunft dienen.



Das Urteil wurde wegen Befangenheit eines Schöffen aufgehoben, deswegen läuft ein neues Verfahren. Weil es dabei zu Verzögerungen gekommen ist, kam Schneider jetzt aus der U-Haft frei.