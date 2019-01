- Marzahn-Architekt Eisentraut: "Die Monotonie wird zurecht beklagt"

"Berlins größte Plattensammlung" nennt der Tagesspiegel die Großsiedlung Marzahn. Als sie Ende der 1980er Jahre fertig war, war sie die größte Plattenbausiedlung Europas mit 103.000 Wohnungen. Am 5. Januar 1979 haben der Magistrat von Ost-Berlin und der Bezirk Marzahn die Urkunde für die Gründung des neuen Bezirkes unterzeichnet. Architekturprofessor Wolf Rüdiger Eisentraut war einer der Architekten des neuen Bezirkes. In Inforadio warnt er davor, angesichts der Wohnungsnot in Berlin in Plattenbauten ein Zukunftsmodell zu sehen.

Schön sieht anders aus - Architekt Wolf Rüdiger Eisentraut räumt im Inforadio ein, dass damals vor 40 Jahren nicht die Ästhetik im Vordergrund stand: "Das Problem ist nicht das Bauelement, die Platte wie man gemeinhin sagt, sondern das Problem bei diesen Großsiedlungen ist die Vereinheitlichung, die durch Typisierung entstanden ist. In einer kurzen Zeit wurden sehr viele Wohnungen gebaut, für die einheitliche Typen angewendet wurden. So sieht eine auf diese Art gewachsenen Stadt im Vergleich zur einer alten Stadt ein wenig eintönig aus."



Der Erfolg der Großsiedlungen in der DDR habe in der Quantität gelegen. Eisentraut spricht von der "Einschränkung, dass man sich auf Typen reduziert hat und diese Typen wie am Fließband praktisch zusammengesetzt hat. Das ging schnell und kostengünstig. Dies führte aber zu der Vereinheitlichung oder Monotonie, wie damals zu Recht beklagt worden ist."



In einer Reniassance der Platte sieht Eisentraut deshalb auch keine Lösung für das Problem der steigenden Mieten in Berlin: "Wenn man heute baut, ist es sekundär, ob man die Platte anwendet oder ob man am Ort Beton gießt. Entscheidend ist, was man entwirft und wie das aussehen soll. Es ist für mich deshalb unverständlich, dass man sich jetzt auf Typenentwicklungen konzentriert und mit Stolz den ersten neuen Typen-Bau in Marzahn propagiert. Das ist ein Irrweg, der eigentlich nicht nur in Marzahn, sondern auch in Westberlin in den Siedlungen und in Frankreich und überall schon mal bewiesen worden ist, dass das nicht allein zum Ziel führt. Wichtig ist dass so viele Leute ihren Geist einsetzen, um eine Umwelt zu gestalten mit Mitteln der Betonplatte."