Xinhua Bild: Xinhua

Do 03.01.2019 | 06:45 | Interviews

- Experte: "Mondlandung war kleines Meisterwerk"

Am heutigen Donnerstagmorgen ist etwas passiert, was es noch nie gab: China ist als erste Weltraumnation der Erde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Chinas Staatssender berichtet, die Sonde habe auf der Oberfläche unseres Trabanten aufgesetzt. Niemand weiß, wie es da ist - alle bisherigen Mondlandungen fanden auf der Vorderseite statt. Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung beim DLR erklärte im Inforadio, warum die Landung auf der Rückseite so schwierig war und welche Erkenntnisse sich die Chinesen von der Mission erhoffen.

Jaumann sprach von einem "kleinen Meisterwerk": Die Landung war deshalb technisch sehr aufwändig, weil von der Rückseite des Mondes kein direkter Funkkontakt zur Erde besteht. Die Chinesen mussten deshalb einen Satelliten an einem so genannten "Lagrange-Punkt" positionieren: "Dort heben sich die Anziehungskräfte von Mond und Erde auf. Ein Satellit kann dort über der Oberfläche stehen und sieht gleichzeitig die Erde und die Rückseite des Mondes. Über diesen Satelliten kann man dann die Landung steuern." Erkenntnisse über die Geschichte des Mondes Ausgewählt wurde der Landeplatz - "ein schwieriges Terrain", so Jaumann - weil an der Stelle ein riesiges Loch im Mond klafft. Dort ist vor vielen Millionen Jahren ein großer Körper aufgeschlagen und hat die Mondkruste aufgerissen. Die Wissenschaft erhofft sich davon Erkenntnisse über die Entstehung unseres Trabanten - und letztlich damit auch über die Entstehung unserer Erde. Der Mond - eine wissenschaftliche Außenstelle der Erde Wie wichtig der Mond für die Erde ist, dürfte bekannt sein: Er sorgt für die Gezeiten unserer Meere und stabilisiert die Rotation unseres Planeten. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir vom Mond immer nur die Vorderseite sehen: "Der Mond dreht sich einmal um sich selber - während er sich um die Erde dreht. Aus dem Grund sehen wir von ihm nie die Rückseite." Dass Menschen irgendwann dauerhaft auf dem Mond siedeln, hält Jaumann "für sehr wahrscheinlich - aber immer nur quasi im Forschungszustand, so wie in der Antarktis. Das wird sicher noch eine Zeit lang dauern. Man muss ziemlich viel Material erstmal dort hinbringen und die Voraussetzungen schaffen, damit man dort überhaupt überleben kann."



Die chinesische Sonde "Chang'e 4" landete am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr MEZ am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Mondes. Minuten nach der Landung funkte die Sonde erste Bilder zur Erde, auf denen die Oberfläche des Mondes zu sehen ist.



An Bord der "Chang'e 4" befindet sich ein Roboterfahrzeug, das in einem nächsten Schritt das Terrain um die Landestelle erkunden soll.



Hintergrund: Auch der Mond wird schon vollgemüllt