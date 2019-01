imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 03.01.2019 | 07:25 | Interviews

- Müller: "Wir wollen mehr und konsequenter abschieben"

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag trifft sich am Donnerstag im Kloster Seeon zu einer Klausurtagung. Unter anderem fordert die CSU einen härteren Umgang mit straffälligen Flüchtlingen. Demnach sollen beispielsweise Täter konsequent in Haft genommen werden, wenn sie in anderen EU-Staaten bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Stefan Müller ist parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe - er sagte im Inforadio, die jüngsten Vorfälle zeigten, dass es noch rechtliche Lücken gebe.

Die CSU fordere, diese Lücken zu schließen und dafür zu sorgen, dass schneller abgeschoben werden könne, so Müller. Allerdings halte er "gar nichts" von einer Bürgerwehr, wie sie sich jetzt in Amberg gebildet habe: "Es gibt das Gewaltmonopol des Staates, und der Staat hat die Aufgabe, Recht und Gesetz durchzusetzen. Dafür braucht es keine Bürgerwehren."