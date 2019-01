Bild: imago/Klaus Martin Höfer

Mi 02.01.2019 | 07:25 | Interviews

- Führt Tempo 30 wirklich zu besserer Luft?

Bis Mitte des Jahres muss der Berliner Senat auf acht Straßen ein Diesel-Fahrverbot verhängen, so hat es das Verwaltungsgericht entschieden. Was bringen die Fahrverbote in Innenstädten? Das fragen wir Martin Schmied, den Leiter der Abteilung Verkehr, Lärm und räumliche Entwicklung beim Umweltbundesamt.