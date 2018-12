dpa Bild: dpa

Mo 31.12.2018 | 07:44 | Interviews

- "Die Sicherheitsbehörden sind bestmöglich vorbereitet"

Auch in diesem Jahr steigt die größte Silvesterparty Deutschlands in Berlin, am Brandenburger Tor. Hunderttausende Menschen werden erwartet und wie in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Mal strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei werde aber auch an anderen Orten in der Stadt verstärkt präsent sein, so Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.