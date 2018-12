Lambsdorff: "Eine türkische Invasion in Syrien wäre ein Riesenproblem"

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff befürchtet nach dem angekündigten Rückzug der US-Armee aus Syrien den endgültigen Sieg der Regierung unter Baschar al-Assad. Lampsdorff appelliert an die Türkei, nicht in Nord-Syrien einzumarschieren, um dort gegen die syrischen Kurden vorzugehen. Das sei völkerrechtswidrig und somit ein "Riesenproblem".



Die Zukunft Syriens ist am Samstag Thema eines Treffens der Außen- und Verteidigungsminister Russlands und der Türkei. Die Beratungen beginnen am Vormittag in Moskau. Dabei soll es vor allem um die Folgen des angekündigten US-Truppenabzugs aus Syrien gehen.

Der russische Präsident Putin hat am Freitag per Telefon bereits mit Bundeskanzlerin Merkel über die Lage in Syrien beraten. Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte anschließend, beide Seiten seien sich einig gewesen, dass der Konflikt dort durch einen politischen Prozess beigelegt werden sollte. Dazu sollte unter anderem ein Komitee gebildet werden, das eine neue Verfassung für das Land ausarbeitet.