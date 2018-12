- Einfache Regeln für sicheres Böllern

Auch in diesem Jahr kommen wieder zahlreiche Touristen aus aller Welt nach Berlin, um ins neue Jahr reinzufeiern. Am Brandenburger Tor, in einem der vielen Clubs oder einfach nur in der City. "Es ist eine Tradition", sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismusagentur visitBerlin. So wie die Menschen nach New York fahren würden, um am Times Square zu feiern, kämen sie auch in die deutsche Hauptstadt.